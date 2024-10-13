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«Формула-1 — инклюзивная платформа». Доменикали — о будущем «Королевских гонок»

«Формула-1 — инклюзивная платформа». Доменикали — о будущем «Королевских гонок»
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Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали рассказал о целях «Королевских гонок» в ближайшем будущем.

«Если бы Формула-1 оставалась привязанной к старым темам, то у неё не было бы такой эволюции. Мы должны были понять чувствительность тех, кто следит за нами, людей разного возраста, суждений и чувств. Я хочу убедиться, что Формула 1 — это инклюзивная и любимая платформа во всём мире, где люди веселятся и любят быть её частью. Я должен быть уверен, что всегда есть уважение и что мир может поучиться у нас, как себя вести», — приводит слова Доменикали издание Sky Sport Italia.

Ранее Доменикали заявил, что теперь Формула-1 конкурирует не только с автоспортивными дисциплинами.

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