Ферстаппен рассказал, как относится к слухам в Формуле-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что старается игнорировать все слухи и разговоры вокруг многих тем в автоспорте, поскольку люди всегда что-то придумывают.

«Люди всегда придумывают разные вещи. Меня действительно поражает, как они придумывают некоторые из этих слухов, но это то, что есть. Это часть игры, но обычно просто отпускаю это. Я в Формуле-1 уже 10 лет, и не трачу время на все эти истории. Имею в виду, я вообще почти ничего не читаю о Формуле-1.

Конечно, иногда что-то вижу или кто-то другой говорит мне: «Ты видел, что сказал тот или иной человек?» Но всегда говорю, что люди могут думать, что хотят, и я не собираюсь тратить на это свою энергию. Поэтому меня не особо волнует, что говорят другие люди», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.