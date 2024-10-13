Генеральный директор Формулы-1 рассказал, каким должен быть гонщик

Генеральный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал, каким должен быть хороший пилот.

«Сначала он должен верить, что является сильнейшим из всех. А затем гонщик должен обладать способностью останавливать каждый кадр своего выступления, анализировать его, чтобы в дальнейшем максимизировать результат, а также пилот обязан интегрироваться в работе с механиками и командой. Говоря о [Михаэле] Шумахере, никогда не было случая, чтобы он обвинял команду. Чувство необычайной силы, которое отличало его гоночный IQ, было необыкновенным.

Среди многих чемпионов, с которыми я работал, у меня всегда были выдающиеся гонщики, у «Феррари» скоро будет [Льюис] Хэмилтон, и мне посчастливилось работать с [Фернандо] Алонсо, который показывает, что возраст не является ограничением. И [Кими] Райкконен, даже если он казался очень равнодушным, обладал необыкновенными способностями. Когда ты опускаешь визор, то должен быть безжалостен, потому что в нашем автоспорте решает каждая десятая секунды», — приводит слова Доменикали Sky Sport Italia.

Ранее Доменикали рассказал о целях «Королевских гонок» в ближайшем будущем.