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Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл стал дедушкой

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл стал дедушкой
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55-летний канадский бизнесмен и владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл стал дедушкой после того, как у его дочери Хлои Стролл и её мужа Скотти Джеймса родился сын.

Хлоя выложила фотографию, на которой запечатлены руки родителей и их ребёнка, 10 октября. Сына назвали Лео Гарри Джеймс. Таким образом, Лоуренс стал дедушкой, а Лэнс — дядей.

Фото: Из личного архива Хлои Стролл

Пилоты Формулы-1 поздравили пару с рождением ребёнка. Команда «Ред Булл» пожелала удачи новоиспечённым родителям, а такие гонщики, как Оскар Пиастри из «Макларена», Джордж Расселл («Мерседес») и партнёр по «Астон Мартин» Лэнса Фернандо Алонсо, выразили свои тёплые поздравления Хлое и Скотти.

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