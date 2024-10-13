Ферстаппен прокомментировал выпад Брауна, назвавшего «Ред Булл» токсичной средой

27-летний потомственный автогонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора «Макларена» Зака Брауна, назвавшего австрийский коллектив токсичной средой.

«Людям, которые говорят различные вещи о других людях и командах, следует сосредоточиться только на своей команде. Кстати, это не имеет ничего конкретного против Зака ​​Брауна, это относится ко всем. Людям просто нужно сосредоточиться на себе, и я тоже это делаю», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

Ранее Макс рассказал о своём отношении ко всем слухам, витающим вокруг пилотов и команд Формулы-1.