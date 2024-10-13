Брандл предложил запретить синие флаги в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на телевидении Мартин Брандл выступил с идеей запретить использовать синие флаги в гонках.

Синий флаг на трассе — требование пропустить. Если сзади приближается более быстрая машина, то маршалы показывают синий флаг. Будучи в неподвижном положении он информирует о быстрой машине сзади, если же им размахивают — требуется немедленно пропустить болид сзади. В случае игнорирования пилота могут оштрафовать.

«На мой взгляд, Формуле-1 следует запретить синие флаги. Я думаю, что пилоты утратили навыки работы в трафике. Помню, как это приходилось делать нам раньше и мне это очень понравилось! А теперь всем приходится отпрыгивать с дороги, как школьникам, когда большие мальчики проезжают на быстрых машинах.

Но проблема в том, что с сегодняшней аэродинамикой вы никогда не сможете просто совершить обгон кругового гонщика. Всё немного изменилось, но я думаю, что это навык [пилотирования в трафике], который был утерян. Честно говоря, остальная часть правил довольно хорошо настроена. Что касается машин, они в порядке, их проверяют, и за ними хорошо следят на предмет целостности, безопасности, законности и всего остального», — сказал Брандл во время общения с поклонниками на портале Reddit.

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