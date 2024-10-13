Доменикали прокомментировал переход Хэмилтона в «Феррари»

Генеральный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали прокомментировал переход семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари».

«В условиях всё более омолаживающейся Формулы-1, где многие пилоты Формулы-2 займут места в «Королевских гонках» в следующем году, «Феррари» решила сосредоточиться на опытном гонщике. Для меня как фаната итальянской команды это исключительная возможность, потому что Хэмилтон — центральная личность нашего чемпионата. И он явно хочет вернуть домой свой восьмой титул и стать лучшим в истории.

К Леклеру нужно проявлять уважение, но ясно, что когда ты выезжаешь на трассу… Однако правила команды и руководства должны быть ясными. Нынешняя Формула-1 оставляет место для молодых людей, у каждого из которых есть своя индивидуальность. Мы находимся в великолепной фазе, когда гонщики не являются проблемой. Молодёжь для нас имеет основополагающее значение. Я хочу видеть разные лица и их профессионализм», — приводит слова Доменикали издание Sky Sport Italia.

Ранее Доменикали описал качества, которыми должен обладать пилот.