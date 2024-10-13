Ферстаппен рассказал, будет ли борьба с Норрисом такой же напряжённой, как с Хэмилтоном

Трёхкратный чемпион Формулы-1 из австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, будет ли концовка сезона-2024 такой же напряжённой из-за борьбы с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом, какой была с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» в 2021 году.

«Не думаю, потому что сейчас у нас четыре команды впереди, тогда как в 2021 году впереди были одни и те же два человека. Конечно, 2021 год был моим первым сезоном, когда я был в главных претендентах на титул, так что ставки для меня были другими. Думаю, сейчас немного спокойнее к этому отношусь.

Безусловно, хочется выиграть ещё один титул. Так что сделаю всё возможное, чтобы защитить это преимущество [52 очка]. Но ощущения сильно отличаются от 2021 года», — приводит слова Ферстаппена издание Autosport.

До конца сезона-2024 осталось шесть этапов. Ферстаппен возглавляет чемпионат, имея на своём счету 331 очко, у Ландо Норриса на 52 очка меньше — 279.