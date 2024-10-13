«Проводил с Тодтом больше времени, чем с женой». Доменикали — о работе в «Феррари»

Действующий генеральный директор Формулы-1 и бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали рассказал, как на него повлиял легендарный Жан Тодт и бывший президент итальянского производителя Лука ди Монтедземоло.

«Есть два человека, которые ценили меня как личность в «Феррари». В первую очередь, это [Лука] Монтедземоло (бывший президент и председатель совета директоров «Феррари». — Прим. — «Чемпионата»), который возродил несколько потерянную компанию. Он придал ценностям согласованность, и цифры говорят сами за себя. Что касается [Жана] Тодта, я проводил с ним больше времени, чем со своей женой, научился очень тщательному и точному методу работы, и он возродил в людях вокруг доверие своей мантрой.

Уходить из «Феррари» в 2014-м было тяжело, поскольку спустя 23 года работы появляется страх, что у тебя нет других возможностей в автоспорте. Но я всё же оставался спокоен, дела шли не очень хорошо, и было правильным взять на себя ответственность и покинуть коллектив. Это было похоже на затягивание в воронку, а затем наступает почти неконтролируемое падение, которое заставляет сделать выбор по поводу своего будущего. Я помню эмоции и реакцию всей компании в тот день, когда объявил, что ухожу. У меня было осознание того, что я завершил важное путешествие, даже если не знал, что произойдёт на следующий день», — приводит слова Доменикали издание Sky Sport Italia.

Доменикали с 1991 года работал в администрации «Феррари», а спустя некоторое время был переведён на работу в гоночную команду. Под его руководством было осуществлено преобразование трассы в Муджелло для проведения на ней регулярных тестов итальянской команды. С 2007 по 2014 год занимал должность руководителя коллектива, сменив на посту Тодта.

Ранее Стефано Доменикали прокомментировал переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари».