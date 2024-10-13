Хэмилтон: моя реакция всё ещё быстрее, чем у молодых парней

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон оценил свою нынешнюю гоночную форму, отметив, что в свои 39 лет не только не растерял скорость, а даже улучшил её.

«Честно говоря, сейчас я чувствую себя более здоровым, чем когда-либо. Я в хорошем состоянии как физически, так и морально.

Моя реакция всё ещё быстрее, чем у молодых парней. Думаю, я пилотирую лучше, чем когда мне было 22 года. Тогда я был просто молод, энергичен и беспощаден, но не знал, как быть командным игроком, как быть лидером. Чтобы стать хорошим гонщиком, нужно быть не только быстрым, но и максимально разносторонним», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Напомним, в конце года Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» и перейдёт в «Феррари».