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Брандл сравнил чёрно-золотой «Лотус» Сенны c «Мерседесом» Хэмилтона

Брандл сравнил чёрно-золотой «Лотус» Сенны c «Мерседесом» Хэмилтона
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл сравнил болиды разных эпох — жёлто-золотой «Лотус» Айртона Сенны середины 1980-х годов и один из «Мерседесов» Льюиса Хэмилтона.

«Я ездил на прекрасном чёрно-золотом «Лотусе» с турбомотором «Рено» Сенны. И он замечательный, потому что вы сидите впереди и можете видеть всё перед собой, но это не очень безопасно. Недавно я пилотировал один из «Мерседесов» Льюиса Хэмилтона, и там ты словно похоронен внутри машины — «гало», воротник, «ХАНС» и так далее. И я на самом деле не чувствовал себя в особой безопасности — я чувствовал себя скорее в ловушке. Но, думаю, в наши дни гонщики привыкли к этому и ощущают себя в полной безопасности. Так что в этом и суть — мы не хотим, чтобы люди погибали или получали серьёзные травмы», — приводит слова Брандла Planet F1.

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