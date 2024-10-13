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Хорнер назвал сотрудницу «Ред Булл», которая могла стать целью для конкурентов

Хорнер назвал сотрудницу «Ред Булл», которая могла стать целью для конкурентов
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в уходе главного гоночного стратега Уилла Кортни есть по крайней мере один положительный момент. Теперь у главного инженера по стратегии Ханны Шмитц есть шанс получить повышение, что поможет удержать её в австрийской команде.

«Кортни был с нами 20 лет. Мы говорили с ним о других ролях в компании. Но «Макларен» предложил ему более важную роль с очень высокой зарплатой, и в этот момент нам оставалось сказать: «Удачи. Дерзайте».

В то же время это даёт возможность роста Ханне Шмитц, и, если бы у неё не было такой возможности, она стала бы главной целью для кого-то из конкурентов», — приводит слова Хорнера GP Blog.

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