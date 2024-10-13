В Южной Корее заявили о намерении вернуться в календарь Формулы-1, но на новой трассе

Мэр южнокорейского Инчхона Ю Чжонбок заявил о намерении провести переговоры с «Либерти Медиа» о проведении в 2026 году и далее этапа Формулы-1 в этой стране Юго-Восточной Азии. Южная Корея уже принимала этап Формулы-1 с 2010 по 2013 год, тогда Гран-при проводился на стационарном автодроме в Йонаме. Но теперь гонку планируется проводить на городской трассе Инчхона.

«Инчхон — лучшее место для проведения гонки Формулы-1, поскольку здесь расположены основные транспортные узлы, такие как аэропорт, порт и множество роскошных отелей. Мы начнём широкомасштабные переговоры о проведении этапа», — приводит слова Ю Чжонбока SoyMotor.