Антонелли рассказал о необычном подарке от «Мерседеса»

18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, какой подарок вручила ему команда, чтобы помочь лучше подготовиться к предстоящему сезону Формулы-1.

«Мерседес» собирается прислать мне руль и небольшой домашний симулятор, чтобы я научился стартовать в гонке. Так что я смогу попрактиковаться в этом. Руль будет такой же, как используются в Формуле-1. Это поможет мне запомнить расположение кнопок. На высоких скоростях у вас нет времени смотреть на руль. Вы должны досконально знать его», — приводит слова Антонелли на Festival dello Sport издание GP Blog.

Напомним, в следующем году Андреа Кими Антонелли заменит в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.