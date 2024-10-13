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Антонелли рассказал о необычном подарке от «Мерседеса»

Антонелли рассказал о необычном подарке от «Мерседеса»
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18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, какой подарок вручила ему команда, чтобы помочь лучше подготовиться к предстоящему сезону Формулы-1.

«Мерседес» собирается прислать мне руль и небольшой домашний симулятор, чтобы я научился стартовать в гонке. Так что я смогу попрактиковаться в этом. Руль будет такой же, как используются в Формуле-1. Это поможет мне запомнить расположение кнопок. На высоких скоростях у вас нет времени смотреть на руль. Вы должны досконально знать его», — приводит слова Антонелли на Festival dello Sport издание GP Blog.

Напомним, в следующем году Андреа Кими Антонелли заменит в составе «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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