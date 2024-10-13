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Антонелли: с Расселлом у меня хорошие отношения, в следующем году хочу его победить

Антонелли: с Расселлом у меня хорошие отношения, в следующем году хочу его победить
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18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сообщил, что в своём дебютном сезоне-2025 Формулы-1 хочет победить своего более опытного будущего напарника по немецкой команде Джорджа Расселла.

«Тот первый круг перед домашними трибунами был уникальным эмоциональным моментом. Я тогда слишком смело зашёл в Параболику, и Джордж Расселл потом был не очень доволен.

Вообще у меня с Джорджем хорошие отношения, он не давал мне много советов, но пока всё хорошо. Однако в следующем году я хочу его победить», — приводит слова Антонелли с мероприятия Festival dello Sport телеканал Sky Italia.

Напомним, Андреа Кими Антонелли разбил машину Джорджа Расселла в аварии на тренировке перед Гран-при Италии в Монце.

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