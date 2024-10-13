Ньюи: в «Ред Булл» мне уже не приходили идеи посреди ночи

Покидающий «Ред Булл» конструктор Эдриан Ньюи объяснил причины, по которым он принял решение уйти из австрийской команды и присоединиться к «Астон Мартин».

«В «Ред Булл» по разным причинам я начал чувствовать себя немного некомфортно. Ни в коем случае не перекладываю вину за это на других людей. Я сам оказался в таком положении. Проще всего было бы сидеть там дальше. У команды были некоторые проблемы, но в целом мы доминировали в те предыдущие пару лет. Просто сиди там, делай расчёты, получай деньги, иди вечером домой. Но я был бы нечестен с собой, если бы сделал это.

Итак, я почувствовал, что мне нужен новый стимул, нужно что-то менять. Поэтому я принял решение уйти, не зная, что принесёт будущее, какие предложения будут, если вообще будут. Я просто не знал.

Каково это было? У тебя появляется ощущение, будто ты просто делаешь на автомате одно и то же. Пожалуй, вот лучший способ выразить это словами. В «Ред Булл» мне уже не приходили идеи посреди ночи, которые могут быть занозой в заднице, но если вы не просыпаетесь среди ночи со свежим импульсом идеи, вы просто не чувствуете стимул.

Работая над RB17 (гиперкар «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), я просыпался с идеями, но [работая] над болидом Формулы-1 я стал делать это реже, и это просто казалось мне неправильным», — приводит слова Ньюи Planet F1.