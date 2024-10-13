Стелла ответил, как Энцо Феррари отнёсся бы к его переходу в «Макларен»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла, ранее 15 лет проработавший в «Феррари», ответил, как, по его мнению, отреагировал бы основатель «Скудерии» Энцо Феррари на его переход в британскую команду.

«Думаю, сперва бы он расстроился и сказал: «Что этот парень там делает?»

Но второй его мыслью, надеюсь, была бы гордость за то, что тот, кто вырос в «Феррари», затем смог внести свой вклад в прогресс другой команды. Думаю, он был бы горд, что «Феррари» — такая замечательная школа, и ты можешь перейти куда-то и внести свой вклад. Потому, я думаю, он бы колебался между этими двумя чувствами», — приводит слова Стеллы Planet F1.