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Стелла ответил, как Энцо Феррари отнёсся бы к его переходу в «Макларен»

Стелла ответил, как Энцо Феррари отнёсся бы к его переходу в «Макларен»
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла, ранее 15 лет проработавший в «Феррари», ответил, как, по его мнению, отреагировал бы основатель «Скудерии» Энцо Феррари на его переход в британскую команду.

«Думаю, сперва бы он расстроился и сказал: «Что этот парень там делает?»

Но второй его мыслью, надеюсь, была бы гордость за то, что тот, кто вырос в «Феррари», затем смог внести свой вклад в прогресс другой команды. Думаю, он был бы горд, что «Феррари» — такая замечательная школа, и ты можешь перейти куда-то и внести свой вклад. Потому, я думаю, он бы колебался между этими двумя чувствами», — приводит слова Стеллы Planet F1.

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