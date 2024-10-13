Штайнер объяснил, почему Хэмилтон как гонщик лучше Леклера

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, почему семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон как гонщик лучше своего будущего напарника по «Феррари» Шарля Леклера.

«Шарль может научиться у Льюиса тому, что тот редко ошибается. Он очень опытный, расчётливый гонщик. Много повидал и многого добился. И даже когда он занимается разными другими вещами вне трассы, он всё равно остаётся сосредоточенным на гонках. Иногда вы думаете: как он всё это успевает? Но, полагаю, он просто хорошо подготовлен, он это усвоил с годами. И если Шарль умный парень, он посмотрит на это и поймёт: «Эй, я тоже могу добиться такого успеха».

С точки зрения пилотирования Шарлю тоже есть что предъявить, в этом плане он не уступает Льюису. Но Льюис как гонщик более совершенен. Потому что Шарль моложе и у него не было того опыта, который есть у Льюиса. Он может у него поучиться», — приводит слова Штайнера Planet F1.