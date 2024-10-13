Мохаммед бен Сулайем объяснил, почему ФИА не может расширить календарь Ф-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что на данный момент федерация не в состоянии обеспечить календарь Формулы-1 из 25 гонок.

«Думаю, 24 — это правильное число. Мы должны стремиться к такому количеству этапов, чтобы их число оставалось таким в течение длительного времени. Если пересечь эту черту, вам будут нужны две команды персонала, а мы не можем иметь больше, чем есть.

Смогут ли гонщики это выдержать? Я просто хочу знать. Давайте мыслить логично. Смогут ли они это выдержать физически и морально? Это вопрос, который я задам гонщикам. А что насчёт команд? Что касается ФИА, мы не можем сделать это с одной командой. Когда дело касается персонала, нам нужна ротация двух команд.

В ФОМ никогда не говорили: «О, нам нужно больше». Они стремятся к качеству, и именно поэтому у нас с ними такие хорошие отношения. Я имею в виду, что не буду останавливать их, если они захотят перейти на 25, потому что это их право. В конце концов, это их дело. Но именно они не хотят добавлять больше гонок. Поскольку знают, что тогда встанет вопрос усталости. Так что у них есть свои причины», — приводит слова бен Сулайема Autosport.