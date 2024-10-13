Пиастри рассказал о неловком моменте с Хэмилтоном в комнате для отдыха

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о неловкой обстановке в комнате для отдыха Формулы-1 после Гран-при Бельгии, когда первым финишировал Джордж Расселл, но его дисквалифицировали, и победа досталась Льюису Хэмилтону.

«Самая неловкая комната для отдыха? Я не так уж много раз оказывался там, но самая неловкая была после Спа, где Джордж [Расселл] победил, а Льюис [Хэмилтон] был вторым. Я финишировал третьим, а потом Джорджа дисквалифицировали. Это было напряжённо.

Льюис провёл отличную гонку. В принципе, он должен был уверенно выиграть эту гонку, поэтому я прекрасно понимаю, что он чувствовал в тот момент. Я очень хорошо понимал, что Льюис не хотел… он был не в настроении болтать, поэтому я просто молча пересматривал основные моменты гонки и держался обособленно», — приводит слова Пиастри Cosmopolitan.