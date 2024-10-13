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Макс Ферстаппен и Келли Пике посетили свадьбу гонщика Формулы-E

Макс Ферстаппен и Келли Пике посетили свадьбу гонщика Формулы-E
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен и его девушка Келли Пике в субботу, 12 октября, посетили свадьбу португальского гонщика Формулы-Е Антониу Феликса да Кошты. Об этом сообщает издание GPblog.

Макс Ферстаппен на свадьбе Феликса да Кошты

Макс Ферстаппен на свадьбе Феликса да Кошты

Фото: Соцети Marklcox

Помимо Ферстаппена, к празднованию в Португалии присоединились несколько гонщиков Формулы-E: Жан-Эрик Вернь, Джейк Деннис, Митч Эванс и другие. Также там присутствовал брат Келли Нельсон Пике-младший он на фото вместе с Ферстаппеном.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 Макс Ферстаппен по-прежнему уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата. Пилот «Ред Булл» опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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