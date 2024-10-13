«Единственное, о чём вы думаете, — что в любой момент можете её разбить». Перес — о RB20

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, насколько порой сложной в управлении была в этом году его машина RB20.

«Это был трудный год. Очень сложно управлять машиной с теми ограничениями, которые у меня были в этом сезоне, и не иметь возможности их реализовать, верно? Ваш напарник по команде побеждает, у него всё хорошо, а у вас появляется всё больше препятствий. Всё лето было тяжёлым, думаю, это был один из самых трудных моментов в моей карьере в Формуле-1.

Представьте: у вас есть машина, которая настолько ограниченна, что вы приезжаете на уикенд и знаете, что ничего не можете с ней сделать. И единственное, о чём вы думаете, — в любой момент можете её разбить, потому что вы её не контролируете.

В конце концов, люди забыли, что у меня есть контракт. Я продлил его в этом сезоне, но многие выдумывали всякое. Но я не волновался, я знаю своё положение», — приводит слова Переса Crash.