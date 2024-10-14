Макс Ферстаппен рассказал о плюсах и минусах симрейсинга

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал об отличиях реальных гонок от виртуальных, которыми он любит заниматься как в свободное от Формулы-1 время, так и порой по ходу гоночных уикендов. Так было, например, на Гран-при Эмилии-Романьи, когда он принял участие в 24-часовой гонке на Нюрбургринге.

«Вы чувствуете скорость только на настоящей гоночной трассе. Конечно, на симуляторе ты тоже едешь быстро, но если врезаешься в стену, никаких последствий не будет. Просто нажимаешь перезагрузку и продолжаешь. В реальной жизни это не работает. Потому что если попал в аварию, повреждаешь машину, и её ремонт займёт некоторое время. Также есть риск получения травмы.

Но симулятор полезен, когда нужно оставаться в тонусе. Вы мыслите так же, как во время гоночного уикенда. Мне просто нравится соревноваться и пытаться выиграть гонку — ведь в этом вся суть как на симуляторе, так и на трассе», — приводит слова Макса Ферстаппена Speed Week.