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«Надеюсь, не провалю». Антонелли — о сдаче экзаменов на права

«Надеюсь, не провалю». Антонелли — о сдаче экзаменов на права
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18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал, что, хоть он уже пилотировал машины Формулы-1 на тестах и в рамках гоночного уикенда Гран-при Италии, у него до сих пор нет водительского удостоверения. Будущий напарник Джорджа Расселла попробует получить его в декабре текущего года.

«Мне не хватает этого. У меня дома есть микрокар Ligier (такими в некоторых странах можно управлять, начиная с 14-летнего возраста, то есть без водительского удостоверения. — Прим. «Чемпионата»), но я уже выжал из него все соки. Странно ездить в Формуле-1 без прав, сделаю их в декабре. И надеюсь, что не провалю», — приводит слова Антонелли La Gazzetta dello Sport.

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