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Экс-пилот Ф-1 Квят обратился к Биволу после его поражения в бою с Бетербиевым

Экс-пилот Ф-1 Квят обратился к Биволу после его поражения в бою с Бетербиевым
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Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят поддержал российского боксёра Дмитрия Бивола после его поединка с другим россиянином, Артуром Бетербиевым. Спортсмены сражались в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Держи голову выше! Как всегда, потрясающий бокс», — написал Квят под одним из комментариев Бивола на его странице в социальных сетях.

Спортсмены сражались 12 раундов, по итогам которых судьи выставили следующий счёт — 114-114, 115-113, 116-112 в пользу Бетербиева. Артур стал первым абсолютным чемпионом мира из Российской Федерации, а также первым абсолютным чемпионом в полутяжёлом весе после легендарного Роя Джонса-младшего (с 2003 года).

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