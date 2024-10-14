«История с Хорнером определённо не помогла». Марко — о скандале в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о скандале в команде, который случился в начале сезона. Напомним, в отношении руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера проводилась внутренняя проверка. Босса гоночного коллектива обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц. Впоследствии Кристиана оправдали, и он сохранил пост в команде.

«История с Хорнером определённо не помогла. Но мы пришли к выводу, что нам нужно работать вместе, чтобы получить машину, на которой можно побеждать, и сохранить Макса в составе», — сказал Марко на канале Motorsport-Magazin в YouTube.

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