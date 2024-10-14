Хаккинен оценил шансы Боттаса остаться в Формуле-1 в качестве боевого пилота

Бывший финский гонщик Формулы-1, двукратный чемпион (1998 и 1999) Мика Хаккинен поделился мнением о своём соотечественнике Валттери Боттасе, который выступает за «Кик-Заубер». Контракт Валттери с командой истекает по окончании нынешнего сезона.

«Я всё ещё вижу очень большую вероятность того, что карьера Валттери в Формуле-1 продолжится. Но это ещё предстоит выяснить. Опыт – это то, чего никто не может у него отнять. Я уже говорил, что Валттери – суперталантливый гонщик. Руководству команды нравится, как он работает. Он действительно предан своему делу и не особо жалуется», — приводит слова Хаккинена PlanetF1 со ссылкой на Ilta Sanomat.

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