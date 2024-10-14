Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен оценил шансы Боттаса остаться в Формуле-1 в качестве боевого пилота

Хаккинен оценил шансы Боттаса остаться в Формуле-1 в качестве боевого пилота
Комментарии

Бывший финский гонщик Формулы-1, двукратный чемпион (1998 и 1999) Мика Хаккинен поделился мнением о своём соотечественнике Валттери Боттасе, который выступает за «Кик-Заубер». Контракт Валттери с командой истекает по окончании нынешнего сезона.

«Я всё ещё вижу очень большую вероятность того, что карьера Валттери в Формуле-1 продолжится. Но это ещё предстоит выяснить. Опыт – это то, чего никто не может у него отнять. Я уже говорил, что Валттери – суперталантливый гонщик. Руководству команды нравится, как он работает. Он действительно предан своему делу и не особо жалуется», — приводит слова Хаккинена PlanetF1 со ссылкой на Ilta Sanomat.

Материалы по теме
Фото
«Знаю, что для вас это значило». Попов — о десятилетней годовщине первого этапа в Сочи

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android