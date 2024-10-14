Хельмут Марко: в какой-то момент «Ред Булл» свернул не туда

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась команда в этом сезоне Формулы-1.

«Вы же знаете, эти машины с граунд-эффектом очень чувствительны. В этом можно было убедиться на примере «Феррари», которая привезла обновления, но откатилась. «Мерседес» выиграл дважды подряд, а затем снова стал четвёртой командой. То же самое касается и «Астон Мартин». В какой-то момент мы свернули не туда.

Определённое время это не было заметно благодаря выдающимся способностям Ферстаппена, но, в конце концов, он не смог продолжать постоянно в том же духе. Машиной становилось всё труднее управлять», — приводит слова Марко PlanetF1 со ссылкой на его выступление на канале Motorsport-Magazin в YouTube.

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