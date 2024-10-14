Келли Пике показала фото с Максом Ферстаппеном со свадьбы гонщика Формулы-E

Девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике разместила новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделилась с подписчиками свежими фотографиями. Келли и Макс посетили свадьбу гонщика Формулы-Е Антониу Феликса да Кошты в Португалии.

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Фото: Из личного архива Келли Пике

Помимо Ферстаппена, к праздничному мероприятию в Португалии присоединились несколько пилотов Формулы-E: Жан-Эрик Вернь, Джейк Деннис, Митч Эванс и другие. Также там присутствовал брат Келли Нельсон Пике-младший.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что у команды долгое время получалось скрывать проблемы благодаря выдающимся способностям Ферстаппена.

Ферстаппен отпраздновал день рождения за рулём «Феррари»: