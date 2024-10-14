В Aston Martin представили спецверсию DB12 в честь Джеймса Бонда

Компания Aston Martin представила особую версию купе DB12 — Aston Martin DB12 Goldinger Edition, которая посвящена 60-летию участия британской марке в серии фильмов об агенте Джеймсе Бонде. Первый Aston Martin в фильмах о Бонде появился в 1964 году, когда в ленте «Голдфингер» спецагенту, роль которого исполнил Шон Коннери, был передан бронированный DB5.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition Фото: Aston Martin

«Отношения между Aston Martin и франшизой о Джеймсе Бонде всегда будут ценностью. Для нас это невероятная возможность особенным способом отметить шесть десятилетий нашего партнёрства и отдать должное самому первому — и, пожалуй, самому знаменитому — Aston Martin Бонда», — отметил коммерческий директор компании Марко Маттиаччи.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition Фото: Aston Martin

Технически Aston Martin DB12 Goldfinger Edition не отличается от стандартной модели — у автомобиля 4-литровый битурбо двигатель M177 V8 мощностью 500 кВт (680 л. с.). До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость — 325 км/ч.

Aston Martin DB12 Goldfinger Edition Фото: Aston Martin

Goldfinger Edition выделяется необычным цветом Silver Birch и позолоченными элементами отделки. Владельцы автомобиля получат в комплекте с машиной ряд уникальных подарков, среди которых — часть 35-миллиметровой плёнки с эпизодом погони на перевале Фурка из «Голдфингера» и бутылка винтажного шампанского Bollinger с четырьмя эксклюзивными бокалами Bollinger 007.

В общей сложности будет выпущено 60 таких автомобилей.