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Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос, связанный с Формулой-1

Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос, связанный с Формулой-1
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Во время второй игры осенней серии 2024 года «Что? Где? Когда?» команде Дениса Элькиса задали вопрос о некой схеме, на которой было отражено какое-то действие.

«Какое действо иллюстрирует схема, которую вы видите? И что мы от вас скрыли?» — поинтересовался зритель из Нижнего Новгорода.

Фото: Скриншот трансляции

В ходе обсуждения команда выдвигала различные версии, среди которых были предположения о театре, периодической системе химических элементов Менделеева и кладбище. Отвечал на вопрос Дмитрий Филиппов. По его мнению, схема изображает позирование героев на картине Рембрандта «Ночной дозор». Ответ оказался неверным. На самом деле знатокам представили схему расположения механиков вокруг болида Формулы-1 в момент пит-стопа.

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