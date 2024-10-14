Вольф: будем пытаться победить Хэмилтона в следующем году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что всегда будет поддерживать тёплые отношения с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В следующем сезоне британский гонщик перейдёт в итальянскую команду «Феррари».

«Думаю, за последние 12 лет мы отлично поработали с Льюисом. Он всегда будет частью нашей семьи. Конечно, мы попытаемся победить его в следующем году. Присоединение Кими к Джорджу явно принесёт импульс, а также молодость и свежесть. Хотя, очевидно, будут моменты, когда опыт Льюиса пошёл бы команде на пользу», — приводит слова Вольфа издание Motorsport.

Ранее Тото оценил шансы Хэмилтона адаптироваться в «Феррари».

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