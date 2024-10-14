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«Макларен» объявил о сотрудничестве с американской компанией T-Mobile

«Макларен» объявил о сотрудничестве с американской компанией T-Mobile
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Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о сотрудничестве с американским оператором беспроводной сети T-Mobile.

Сообщается, что T-Mobile будет обслуживать работу британского коллектива на этапах гоночной серии в Соединённых Штатах. Логотип оператора появится на болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 516 очков.
2. «Ред Булл» — 475.
3. «Феррари» — 441.
4. «Мерседес» — 329.
10. «Кик-Заубер» — 0.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 31.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября в Остине (США).

Ранее экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не сможет догнать «Макларен».

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