«Макларен» объявил о сотрудничестве с американской компанией T-Mobile

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о сотрудничестве с американским оператором беспроводной сети T-Mobile.
Сообщается, что T-Mobile будет обслуживать работу британского коллектива на этапах гоночной серии в Соединённых Штатах. Логотип оператора появится на болидах Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 516 очков.
2. «Ред Булл» — 475.
3. «Феррари» — 441.
4. «Мерседес» — 329.
10. «Кик-Заубер» — 0.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «РБ» — 34.
7. «Хаас» — 31.
8. «Уильямс» — 16.
9. «Альпин» — 13.
Следующий этап Формулы-1 пройдёт с 18 по 20 октября в Остине (США).
Ранее экс-пилот Ф-1 объяснил, почему «Ред Булл» не сможет догнать «Макларен».