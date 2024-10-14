В Alpine представили самую мощную версию A110 и новый водородный гиперкар

В день открытия Парижского автосалона 2024 года компания Alpine представила три новинки. Сначала в Alpine показали электрический фастбек A390_β, а 14 октября состоялась премьера самой мощной модификации A110 — Alpine A110 R Ultime, а также новой версии водородного гиперкара Alpenglow — Alpine Alpenglow Hy6, который получил более мощный двигатель.

Alpine Alpenglow Hy6 Фото: Alpine

Для Alpenglow Hy6 в Alpine разработали свой первый 6-цилиндровый водородный двигатель. Предыдущая версия гиперкара — Alpenglow Hy4 — оснащалась 4-цилиндровым агрегатом мощностью 340 лошадиных сил. Новая силовая установка, по словам создателей, выдаёт 740 л. с.

Alpine A110 R Ultime Фото: Alpine

Alpine A110 R Ultime — самая экстремальная версия спорткара A110. Автомобиль обладает мощностью 345 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды. Тираж автомобиля будет ограничен 15 экземплярами, стоимость машины — € 330 тыс.