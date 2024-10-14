На Гран-при США Алекс Албон проведёт 100-ю гонку в Формуле-1

28-летний тайско-британский пилот «Уильямса» Алекс Албон проведёт на предстоящем Гран-при США в Остине свою юбилейную 100-ю гонку в Формуле-1. В честь этого команда «Уильямс» разместит на FW46 Алекса и в боксах специальный логотип.

«100 Гран-при — достижение такого рубежа — это нереальное ощущение. Последние пять лет были самыми трудными, но и самыми полезными, и я благодарен за каждую минуту, проведённую в этом спорте и сообществе.

Это отличная возможность поразмыслить о прогрессе, которого я добился как пилот, и мне хотелось бы провести ещё 100 гонок. Надеюсь, смогу заработать в этой гонке несколько очков, чтобы сделать её ещё более особенной», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Алекс Албон выступает в Формуле-1 с 2019 года. Его первой командой была «Торо Россо», затем он был повышен в «Ред Булл», но потом снова опустился в младшую команду, которая уж называлась «Альфа Таури». С 2022 года он выступает за «Уильямс».