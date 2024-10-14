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Бинотто раскрыл, угрожают ли команде «Ауди» проблемы «Фольксвагена»

Бинотто раскрыл, угрожают ли команде «Ауди» проблемы «Фольксвагена»
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Операционный и технический директор команды «Кик-Заубер», которая с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», Маттиа Бинотто опроверг предположения, что проблемы корпорации «Фольксваген», которая владеет «Ауди», могут привести к закрытию проекта Ф-1.

«Мы можем чётко заявить, что рисков нет. Программа Ф-1 полностью соответствует бренду и видению «Ауди».

Мы будем в Формуле-1 до победного. Это долгосрочная программа. Мы пришли сюда, чтобы быть здесь и остаться здесь надолго. Мы намерены стать командой-победительницей, установить планку и поддерживать её. Это не краткосрочный приход. Формула-1 — вершина автоспорта, здорово, что «Ауди» наконец-то стала её частью и компания намерена остаться тут», — приводит слова Бинотто BBC.

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