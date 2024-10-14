«Пирелли» представила необычные трофеи для призёров Гран-при США

Итальянская компания «Пирелли», поставляющая шины для чемпионата Формулы-1, представила необычные трофеи, которые получат призёры предстоящего Гран-при США в Остине.

Кубки выполнены в виде человеческого силуэта с ликующе поднятыми руками. Они покрыты карбоном и стоят на резиновом основании. Трофеи различаются по цвету: для победителя и представителя его команды он окрашен в золотисто-жёлтый цвет с отделкой из золотистой пыльцы, а второй и третий призёры гонки получат фигурки, отделанные серебром и титаном.

Кубки Гран-при США Фото: pirelli.com

Реплики таких кубков будут выпущены ограниченным тиражом для коллекционеров и любителей арт-игрушек.

Гран-при США состоится с 18 по 20 октября. После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.