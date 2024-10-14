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Хельмут Марко заявил о ментальной слабости Ландо Норриса

Хельмут Марко заявил о ментальной слабости Ландо Норриса
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко утверждает, что обнаружил ментальную слабость у главного соперника Макса Ферстаппена в борьбе за титул Ландо Норриса из команды «Макларен».

«Мы знаем, что у Норриса есть некоторые ментальные слабости. Я читал о некоторых ритуалах, которые ему необходимо соблюдать, чтобы хорошо выступить в день гонки.

Ферстаппен — лучший, он самый быстрый. И прежде всего у него есть психологическая сила, — больше чем у Шарля Леклера и Ландо Норриса — чтобы бороться за чемпионство», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.

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