«Ауди» и «Ред Булл» интересуются мотористами «Рено» — AMuS

Команды «Ауди»/«Кик-Заубер» и «Ред Булл» проявляют заинтересованность в специалистах по моторам закрытого подразделения «Рено» в Вири-Шатийоне. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Ранее сообщалось, что «Феррари» уже подписала контракты с некоторыми специалистами «Рено». Причём руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр даже сумел подписать контракты с этими инженерами без отпуска по садоводству, а это означает, что они сумеют сравнительно скоро приступить к работе в Маранелло.

AMuS отмечает, что «Феррари» не единственный производитель, который ведёт охоту на мотористов «Рено». В «Ауди» и Red Bull Powertrains также прощупывали почву в этом деле. Обе компании сейчас ведут разработку своих первых силовых установок для Формулы 1, поэтому привлечение уже опытных сотрудников со стороны может сократить путь к успеху.

Эти технические специалисты и инженеры могут предоставить ценную информацию о двигателе 2026 года, так как у «Рено» могли быть свои уникальные наработки. Более того, французская силовая установка якобы превосходила изначально установленные показатели производительности.