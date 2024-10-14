Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Явный знак, что команда продаётся». Ральф Шумахер — о партнёрстве «Хааса» с «Тойотой»

«Явный знак, что команда продаётся». Ральф Шумахер — о партнёрстве «Хааса» с «Тойотой»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, в том числе команды «Тойота», Ральф Шумахер считает, что сотрудничество японской компании с «Хаасом» показывает, что американская команда продаётся.

«Важно, чтобы изменился способ работы инженеров. В моё время инженеры переходили из отдела в отдел. Но в Формуле-1 нужны эксперты в каждой конкретной области, а не люди, которые знают понемногу обо всём. Я верю в «Тойоту», потому что у них есть финансовые ресурсы.

Для меня сотрудничество с «Тойотой» — явный знак того, что «Хаас» продаётся», — приводит слова Шумахера GP Blog.

Ранее было объявлено, что американская команда Формулы-1 «Хаас» и японский ведущий производитель автомобилей «Тойота» начинают сотрудничество, в ходе которого «Тойота» станет техническим партнёром «Хааса».

Материалы по теме
Официально
«Тойота» вернулась в Формулу-1, став партнёром «Хааса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android