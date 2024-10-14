Хельмут Марко пошутил о будущем Ферстаппена после введения нового регламента

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что австрийская команда будет конкурентоспособна после перехода на новый технический регламент в 2026 году. Однако он допустил, что, если «Ред Булл» окажется слаб, Макс Ферстаппен покинет команду.

«На данный момент, исходя из имеющейся у нас информации, у нас всё хорошо. Но в таком новом проекте такие вещи, как батарея и топливо, действительно могут изменить ситуацию, поэтому трудно сказать, где мы находимся.

Нельзя сказать, что «Мерседес» или «Феррари» будут доминировать. В рамках возможного мы будем конкурентоспособны. Как я уже сказал, эти два фактора могут быть решающими. И если команда или гонщик чем-то недовольны, вполне возможно, что гонщик уйдёт. Например, наш спад после 2013 года также был вызван новыми правилами», — сказал Марко в интервью Кристиану Менату из Motorsport-Magazin.

Менат ответил Марко, что если в 2026 году дела пойдут плохо, то издание арендует террасу на крыше напротив офиса «Ред Булл», чтобы посмотреть, как Марко общается с Ферстаппеном.

Марко пошутил в ответ: «Необязательно делать это. Не думаю, что Ферстаппен в тот момент всё ещё будет в моём офисе, он будет в другой машине».