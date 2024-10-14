Гран-при США — 2024: расписание трансляций Формулы-1, даты проведения

С 18 по 20 октября в Остине (Соединённые Штаты Америки) пройдёт 19-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при США.

Формула-1 Гран-при США – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 18 октября

20:30 Тренировка Гран-при США

0:30 Спринт-квалификация Гран-при США

Суббота, 19 октября

21:00 Спринт Гран-при США

1:00 Квалификация Гран-при США

Воскресенье, 20 октября

22:00 Гонка Гран-при США