Гран-при США — 2024: расписание трансляций Формулы-1, даты проведения

С 18 по 20 октября в Остине (Соединённые Штаты Америки) пройдёт 19-й Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда Гран-при США.
Формула-1 Гран-при США – 2024. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 18 октября
20:30 Тренировка Гран-при США
0:30 Спринт-квалификация Гран-при США
Суббота, 19 октября
21:00 Спринт Гран-при США
1:00 Квалификация Гран-при США
Воскресенье, 20 октября
22:00 Гонка Гран-при США