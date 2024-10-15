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Перес выразил надежду, что большой пакет обновлений поможет «Ред Булл»

Перес выразил надежду, что большой пакет обновлений поможет «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выразил надежду, что большой пакет обновлений на Гран-при США поможет его команде переломить ситуацию в чемпионате.

«Мы увидели много позитивных признаков в нашей машине [после Гран-при Сингапура], поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие выходные мы будем на верном пути. Для нас будет очень важно снова стать конкурентоспособными.

В Баку мы сделали большой шаг вперёд, многое поняли. Если мы сможем продолжить в том же духе в предстоящий уикенд, думаю, мы сможем стать сильнее. Я с нетерпением жду возможности использовать большой пакет обновлений, который может переломить ситуацию в чемпионате», — приводит слова Переса GP Blog.

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