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Штайнер назвал преимущество, которое получит «Астон Мартин» за счёт Ньюи

Штайнер назвал преимущество, которое получит «Астон Мартин» за счёт Ньюи
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о преимуществах, которые получит «Астон Мартин» после перехода конструктора Эдриана Ньюи. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года.

«Думаю, один человек не может добиться результата, но один человек может помочь. Что Эдриан делает так же хорошо, так это привлекает и другие большие таланты. Когда в команде есть такой человек, как он, важно не только то, что он приносит с собой. У него есть знания, он обладает интеллектом, но при этом много хороших специалистов, молодые люди смотрят и говорят: «Я хочу там работать. Я мотивирован, потому что Эдриан побывал там. И я тоже хочу. И, как мне кажется, «Астон Мартин» сейчас пытается привлечь хороших специалистов, чтобы завоевать титул чемпионов мира, потому что Эдриан не может этого сделать в одиночку», — приводит слова Штайнера PlanetF1.

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