Сайнс отреагировал на слова Бинотто, что он не взял бы Хэмилтона в «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал недавнее высказывание бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто относительно семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. Ранее тот заявил, что не взял бы его в «Феррари», если бы оставался боссом гоночного коллектива.

«Бинотто говорит, что он бы не подписал бы контракт с Льюисом? Я в это не вмешиваюсь. Оставлю своё мнение при себе и как-нибудь выскажу его за ужином», — приводит слова Сайнса Marca.

Бинотто был руководителем «Феррари» с 2019 по 2022 год. Хэмилтон присоединится к «Скудерии» в следующем сезоне Формулы-1. Он займёт место Карлоса, который отправится в «Уильямс».

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