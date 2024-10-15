Сайнс оценил перспективы дуэта Хэмилтона и Леклера в «Феррари»

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс высказал мнение, что у британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера будет получаться в «Скудерии». Семикратный чемпион Формулы-1 присоединится к итальянской команде в следующем сезоне.

«Льюис и Леклер — два великих гонщика, я уверен, у них будет получаться», — приводит слова Сайнса Marca.

Также Карлос поделился мыслями о выступлении «Феррари» в этом сезоне.

«Мы сделали шаг вперёд, выиграли больше гонок, очков и поул-позиций, но «Ред Булл» явно превзошёл нас на старте. Теперь это «Макларен». Но «Феррари» всегда рядом, и в случае неудачи соперников мы можем выиграть гонку».

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