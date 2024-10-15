Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Держу пари». Дэвид Култхард высказался о переходе Ньюи в «Астон Мартин»

«Держу пари». Дэвид Култхард высказался о переходе Ньюи в «Астон Мартин»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о предстоящем переходе конструктора Эдриана Ньюи в «Ред Булл». Он случится в следующем году. Сейчас Эдриан продолжает оставаться сотрудником «Ред Булл».

«Что касается Эдриана, то я проработал с ним всю свою карьеру. Он сыграл огромную роль в развитии «Ред Булл». Тот факт, что он оставался в команде дольше, чем в любой другой, свидетельствует о том, что семья, окружение и руководство в лице Дитриха Матешица создавали возможности продолжать и выполнять свою работу. Эдриан ищет новый вызов. Держу пари, он не пробудет в «Астон Мартин» 17 лет, учитывая его возраст.

На самом деле я действительно надеялся, что он сядет на свою парусную лодку и отправится наслаждаться всеми плодами своего успеха, но, очевидно, он по-прежнему мотивирован продолжать проектировать», — сказал Култхард на канале SABC News в YouTube.

Материалы по теме
Штайнер назвал преимущество, которое получит «Астон Мартин» за счёт Ньюи

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android