«Держу пари». Дэвид Култхард высказался о переходе Ньюи в «Астон Мартин»

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о предстоящем переходе конструктора Эдриана Ньюи в «Ред Булл». Он случится в следующем году. Сейчас Эдриан продолжает оставаться сотрудником «Ред Булл».

«Что касается Эдриана, то я проработал с ним всю свою карьеру. Он сыграл огромную роль в развитии «Ред Булл». Тот факт, что он оставался в команде дольше, чем в любой другой, свидетельствует о том, что семья, окружение и руководство в лице Дитриха Матешица создавали возможности продолжать и выполнять свою работу. Эдриан ищет новый вызов. Держу пари, он не пробудет в «Астон Мартин» 17 лет, учитывая его возраст.

На самом деле я действительно надеялся, что он сядет на свою парусную лодку и отправится наслаждаться всеми плодами своего успеха, но, очевидно, он по-прежнему мотивирован продолжать проектировать», — сказал Култхард на канале SABC News в YouTube.

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