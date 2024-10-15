Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис стал амбассадором престижного парфюмерного бренда

Ландо Норрис стал амбассадором престижного парфюмерного бренда
Комментарии

Британский пилот «Астон Мартин» Ландо Норрис стал новым амбассадором туалетной воды Ralph Lauren Fragrances. Об этом информирует пресс-служба американского бренда. Гонщик стал лицом рекламной кампании аромата Polo Red.

Фото: Ralph Lauren Fragrances

Фото: Ralph Lauren Fragrances

«Я считаю, что всегда важно хорошо пахнуть. Думаю, это одна из самых главных вещей при знакомстве с новыми людьми. Я бы сказал, что во время путешествий наряду с моим телефоном, наушниками и паспортом очередной составляющей должен быть хороший аромат», — сказал Норрис в интервью Rolling Stone, комментируя сотрудничество с Ralph Lauren.

Ранее о Норрисе высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

Материалы по теме
Хельмут Марко заявил о ментальной слабости Ландо Норриса

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android