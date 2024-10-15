Ландо Норрис стал амбассадором престижного парфюмерного бренда

Британский пилот «Астон Мартин» Ландо Норрис стал новым амбассадором туалетной воды Ralph Lauren Fragrances. Об этом информирует пресс-служба американского бренда. Гонщик стал лицом рекламной кампании аромата Polo Red.

Фото: Ralph Lauren Fragrances

Фото: Ralph Lauren Fragrances

«Я считаю, что всегда важно хорошо пахнуть. Думаю, это одна из самых главных вещей при знакомстве с новыми людьми. Я бы сказал, что во время путешествий наряду с моим телефоном, наушниками и паспортом очередной составляющей должен быть хороший аромат», — сказал Норрис в интервью Rolling Stone, комментируя сотрудничество с Ralph Lauren.

Ранее о Норрисе высказался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко.

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