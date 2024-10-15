Карлос Сайнс высказался о вероятности вернуться в «Феррари» после ухода из команды

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о времени, проведённом в итальянской команде. В следующем сезоне испанец покинет её и присоединится к гоночному коллективу из Великобритании «Уильямс».

«Это были четыре прекрасных года. Мои первые победы, поул-позиции и подиумы были одержаны в качестве гонщика из Маранелло, и я никогда этого не забуду. Но карьера долгая, и кто знает, пересекутся ли наши пути снова», — приводит слова Карлоса издание Marca.

Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. 29 июля стало официально известно, что Карлос подписал контракт с «Уильямсом» на 2025 и 2026 год с возможностью дальнейшего продления.

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