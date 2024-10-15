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«Сделано в Америке». «Хаас» представил спецливрею для Гран-при США

«Сделано в Америке». «Хаас» представил спецливрею для Гран-при США
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Американская команда Формулы-1 «Хаас» показала ливрею, в которой выступит на предстоящем Гран-при США. Этап в Остине пройдёт с 18 по 20 октября.

«Сделано в Америке. Приезжаем в Техас с символами нашего дома», – говорится в сообщении американской команды.

Фото: https://x.com/HaasF1Team

В настоящий момент «Хаас» занимает седьмое место в Кубке конструкторов. В активе американской команды 31 очко. Лидирует в чемпионате гоночный коллектив из Великобритании «Макларен», на счету которого 516 баллов.
Ранее бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о сотрудничестве «Хааса» с японской компанией «Тойота».

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